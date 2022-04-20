Ральф Рангник: Мы должны признать, что сейчас "Ливерпуль" на шесть лет впереди нас

Ральф Рангник. Фото: Michael Regan/Getty Images

Главный тренер "МЮ" Ральф Рангник прокомментировал игру своей команды против "Ливерпуля", сообщает BBC.

"Не думаю, что другая схема что-то бы изменила. Первый мяч, который мы пропустили, не был частью плана – поднимаемся высоко и пропускаем контратаку на пятой минуте. Это поменяло ход матча.

В первом тайме мы играли недостаточно хорошо. Не подбирали ни первые, ни вторые мячи. Мы были вторые во всех областях.

В перерыве поменяли центрального защитника на Джейдона Санчо. Первые 25 минут мы были лучше и время от времени оказывали давление. Было 2-3 момента, но третий гол перечеркнул игру.

Это разочаровывает, расстраивает, может быть, это даже унизительно. Мы должны признать, что сейчас "Ливерпуль" на шесть лет впереди нас.

Клуб изменился, когда туда пришел Юрген Клопп. На новый уровень поднялась не только команда, но и город. Это то, что должно произойти с нами в следующие трансферные окна", – заявил немецкий специалист.

Напомним, что "МЮ" второй раз за сезон разгромно проиграл "Ливерпулю". В первом круге манкунианцы на своем поле проиграли подопечным Юргена Клоппа со счетом 0:5.

Другие интересные новости казахстанского и мирового спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965982-ralf-rangnik-my-dolzhny-priznat-chto-seychas-liverpul-na-shest-let-vperedi-nas/