"Челси" пробился в финал Кубка Англии (видео)

ФК "Челси". Фото: twitter.com/ChelseaFC

Лондонский "Челси" на стадионе "Уэмбли" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 в полуфинале Кубка Англии по футболу, передает NUR.KZ.

В составе победителей отличились Рубен Лофтус-Чик (65-я минута) и Мэйсон Маунт (76-я минута).

Тем самым подопечные Томаса Тухеля пробились в финал Кубка Англии, где встретятся с "Ливерпулем", который вчера обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:2.

Решающая встреча состоится 14 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Интересно, что "Ливерпуль" не играл в финале Кубка Англии с 2012 года, когда потерпел поражение именно от "Челси". Другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965501-chelsi-probilsya-v-final-kubka-anglii-video/