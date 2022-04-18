"Реал" одержал волевую победу над "Севильей"

Мадридский "Реал" совершил невероятный камбэк в гостевом матче против "Севильи" в рамках 32-го тура чемпионата Испании, передает NUR.KZ.
В первом тайме подопечные Карло Анчелотти проигрывали андалусийцам со счетом 2:0. У "Севильи" голы забивали Иван Ракитич и Эрик Ламела.
После перерыва мадридский клуб усилиями Родриго и Начо Фернандеса отыграл два мяча, а на последних минутах и вовсе вырвал победу - отличился капитан "Реала" Карим Бензема.
Таким образом, "Реал" упрочил свое лидерство в чемпионате Испании. После 32 туров в активе "сливочных" 75 очков. Тогда как "Севилья" с 60-ю очками занимает третью строчку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965491-real-oderzhal-volevuyu-pobedu-nad-seviley/