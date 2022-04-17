Александр Зинченко раскритиковал российских футболистов

Александр Зинченко. Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Футболист сборной Украины Александр Зинченко недоволен тем, что футболисты из России не комментируют ситуацию в Украине, сообщает The Guardian.

"У меня в России есть несколько друзей, но сейчас их количество уменьшилось почти до нуля. Я очень разочарован.

Знакомые ребята звонили мне, как только все произошло, писали: 'Саша, мне очень жаль, но мы ничего не можем сделать". Можешь, конечно. Если вы молчите, значит, поддерживаете происходящее.

Может быть, они напуганы, потому что в соцсетях мы видим, как россияне попадают в полицию, если они протестуют.

Но посмотрите, в частности, на футболистов, на тех, у кого есть огромная аудитория. Если бы они одновременно написали бы что-то в инстаграме, думаете, их всех бы арестовали? Нет, конечно.

Как же обидно, что они ничего не говорят", - заявил украинский спортсмен.

Напомним, что Александр Зинченко с 2015 по 2016 года выступал за российский клуб "Уфа". Летом 2016 года полузащитник перешел в "Манчестер Сити".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965396-aleksandr-zinchenko-raskritikoval-rossiyskih-futbolistov/