"Бернли" уволил Шона Дайча

Шон Дайч. Фото: Mark Leech/Offside/Getty Images

50-летний британский специалист Шон Дайч освободил должность главного тренера "Бернли", передает NUR.KZ ссылкой на официальный сайт команды.

Интересно, что на этом посту Шон Дайч проработал больше 9 лет. Это был наибольший результат среди действующих тренеров английской Премьер-лиги.

Напомним, что при Дайче "Бернли" дважды поднимался в АПЛ из Чемпионшипа и впервые за 51 год вышел в еврокубки – в Лигу Европы в сезоне-2018/19.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги "Бернли" идет в зоне вылета – на 18-м месте, набрав 24 очка в 30 матчах.

Руководить "Бернли" в ближайшем матче АПЛ будет тренер молодежной команды Майк Джексон. Помогать ему будет директор академии Пол Дженкинс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965299-bernli-uvolil-shona-daycha/