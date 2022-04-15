"Славия Прага" – "Фейеноорд": результаты матча Лиги конференций

ФК "Фейеноорд". Фото: twitter.com/europacnfleague

Команды "Славия Прага" и "Фейеноорд" встретились в футбольном поединке 14 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:3 в пользу команды "Фейеноорд".

Подопечные Aрне Слота открыли счет на 2 минуте игры. Гол забил Сирил Дессерс.

Далее матч проходил под диктовку команды "Славия Прага", и на 14 минуте Ибрагим Траоре забил второй гол, таким образом сравняв счет.

Третий гол был забит командой Aрне Слота. На 59 минуте встречи Сирил Дессерс успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1:2 в пользу команды "Фейеноорд".

После этого Луис Синистерра из гостевой команды установил окончательный счет. Как итог - 1:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965126-slaviya-praga-feyenoord-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/