ПАОК – "Марсель": результаты матча Лиги конференций

Димитри Пайе. Фото: twitter.com/europacnfleague

Команды ПАОК и "Марсель" встретились в футбольном поединке 14 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 0:1 в пользу команды "Марсель".

Подопечные Хорхе Сампаоли открыли счет на 34 минуте игры. Гол забил Димитри Пайе.

Финальный счет матча – 0:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965125-paok-marsel-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/