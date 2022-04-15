"Барселона" – "Айнтрахт Франкфурт": результаты матча Лиги Европы

ФК "Айнтрахт Франкфурт". Фото: twitter.com/EuropaLeague

Команды "Барселона" – "Айнтрахт Франкфурт" встретились в футбольном поединке 14 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 2:3 в пользу команды "Айнтрахт Франкфурт".

Подопечные Oливера Гласнера открыли счет на 4 минуте игры. Гол забил Филип Костич с пенальти.

Далее матч проходил под диктовку команды "Айнтрахт Франкфурт", и на 36 минуте Рафаел Борре забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Oливера Гласнера. На 67 минуте поединка Филип Костич успешно атаковал ворота противника.

После этого Серджи Бускетс из местной команды попал по воротам соперника. Позже Mемфис Депай с пенальти забил второй гол "Барселоны". Финальный счет матча – 2:3 в пользу "Айнтрахт Франкфурт".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965124-barselona-ayntraht-frankfurt-rezultaty-matcha-ligi-evropy/