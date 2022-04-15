"Аталанта" – "РБ Лейпциг": результаты матча Лиги Европы

Кристофер Нкунку. Фото: twitter.com/RBLeipzig_EN

Команды "Аталанта" и "РБ Лейпциг" встретились в футбольном поединке 14 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 0:2 в пользу команды "РБ Лейпциг".

Подопечные Доминико Тедеско открыли счет на 18 минуте игры. Гол забил Кристофер Нкунку.

Далее матч проходил под диктовку команды "РБ Лейпциг", и на 87 минуте Кристофер Нкунку забил второй гол с пенальти, увеличив разрыв в счете.

Финальный счет матча – 0:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965119-atalanta-rb-leyptsig-rezultaty-matcha-ligi-evropy/