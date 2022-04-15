ПСВ – "Лестер Сити": результаты матча Лиги конференций

ФК "Лестер Сити". Фото: twitter.com/LCFC

Команды ПСВ и "Лестер Сити" встретились в футбольном поединке 14 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:2 в пользу команды "Лестер Сити".

Подопечные Роджера Шмидта открыли счет на 27 минуте игры. Гол забил Эран Захави.

Далее матч проходил под диктовку команды "Лестер Сити", и на 77 минуте Джеймс Мэддисон забил второй гол, таким образом сравняв счет.

Третий гол был забит командой Брендана Роджерса. На 88 минуте встречи Рикарду Перейра успешно атаковал ворота соперника. Финальный счет матча – 1:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1965118-psv-lester-siti-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/