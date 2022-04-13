Как "Вильярреал" дошел до полуфинала ЛЧ

Капитан "Вильяррела" Рауль Альбиоль. Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Испанский "Вильярреал" по сумме двух встреч обыграл "Баварию" и впервые за 16 лет пробился в полуфинал Лиги Чемпионов, сообщает NUR.KZ.

В прошлом году подопечные Унаи Эмери выиграли Лигу Европы, а в этом году получили право играть в самом элитном клубном турнире в мире.

Вышли испанцы из непростой группы. Заняли второе место в квартете с "Манчестер Юнайтед", "Аталантой" и "Янг Бойз".

В 1/8 финала в первом матче сыграли вничью против итальянского "Ювентуса", а в ответном поединке на выезде разгромили туринский клуб и совершили одну из главных сенсаций 1/8 финала ЛЧ.

В 1/4 в первом матче минимально обыграли "Баварию", а во втором матче воспользовались единственным своим шансом и вышли в полуфинал ЛЧ. Подопечные Эмери сыграют в полуфинале с "Ливерпулем".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964799-kak-vilyarreal-doshel-do-polufinala-lch/