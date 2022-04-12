Сестра Криштиану Роналду обратилась к хейтерам португальца

Семья Криштиану Роналду. Фото: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Сестра Роналду Элма Авейра выразила поддержку своему брату после того как, футболист разбил телефон одного из фанатов, сообщает Instagram-аккаунт Авейры.

"Моя великая и идеальная любовь, самый красивый человек из тех, кого я встречала в мире. На самом деле вся моя семья – это пример любви и уважения. Свет, который беспокоит только тех, кто живет во тьме.

Человек – самое странное существо из живущих на планете. Он так сильно любит и вместе с тем так сильно не любит. Вот почему мы живем со всеми этими войнами, смертями, живем так бесчеловечно. И кроме того, люди так недовольны своей жизнью, что им приходится говорить о других.

Дорогой братишка, не надо ничего никому доказывать. Ответь им позже, чтобы заткнуть их всех.

Я так люблю тебя, а остальное не имеет значения", – заявила сестра Криштиану Роналду Элма Авейра.

Напомним, что Роналду после матча с "Эвертоном" разбил фанат телефону. Видео инцидента доступно на канале @sportnurkz. Мать фаната раскритиковала действия португальского футболиста, несмотря на то, что Криштиану извинился за свой поступок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964538-sestra-krishtianu-ronaldu-obratilas-k-heyteram-portugaltsa/