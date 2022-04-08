"Марсель" – "ПАОК": результаты матча Лиги конференций

"Марсель" – "ПАОК". Фото: NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images

Команды "Марсель" и "ПАОК" встретились в футбольном поединке 7 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды "Марсель".

Подопечные Сампаоли открыли счет на 13 минуте игры. Гол забил Жерсон.

Далее матч проходил под диктовку команды "Марсель", и на 45 минуте Пайет забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Луческу. На 48 минуте поединка игрок Омар-Эль Каддури успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2:1 в пользу команды "Марсель".

Финальный счет матча – 2:1 в пользу команды "Марсель".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964056-marsel-paok-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/