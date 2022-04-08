"Будё-Глимт" – "Рома": результаты матча Лиги конференций

"Будё-Глимт" – "Рома". Фото: Michael Campanella - UEFA/UEFA via Getty Images

Команды "Будё-Глимт" и "Рома" встретились в футбольном поединке 7 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды "Будё-Глимт".

Подопечные Моуринью открыли счет на 43 минуте игры. Гол забил Пеллегрини.

Далее матч проходил под диктовку команды "Будё-Глимт", и на 56 минуте Салтнес забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Кнутсена. На 89 минуте поединка игрок Ветлесен успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2:1 в пользу команды "Будё-Глимт".

Финальный счет матча – 2:1 в пользу команды "Будё-Глимт".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964055-budyo-glimt-roma-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/