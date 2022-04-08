"Будё-Глимт" – "Рома": результаты матча Лиги конференций

Команды "Будё-Глимт" и "Рома" встретились в футбольном поединке 7 апреля 2022.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу команды "Будё-Глимт".
Подопечные Моуринью открыли счет на 43 минуте игры. Гол забил Пеллегрини.
Далее матч проходил под диктовку команды "Будё-Глимт", и на 56 минуте Салтнес забил второй гол, таким образом уравняв счет.
Третий гол был забит командой Кнутсена. На 89 минуте поединка игрок Ветлесен успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2:1 в пользу команды "Будё-Глимт".
Финальный счет матча – 2:1 в пользу команды "Будё-Глимт".
Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch + 100% к первому депозиту.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1964055-budyo-glimt-roma-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/