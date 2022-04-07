"Вильярреал" - "Бавария": результаты матча Лиги Чемпионов

"Вильярреал" - "Бавария". Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Команды "Вильярреал" и "Бавария" встретились в футбольном поединке 6 апреля 2022.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу команды "Вильярреал".

Подопечные Эмери открыли счет на 8 минуте игры. Гол забил Арно Груневельд.

Финальный счет матча – 1:0 в пользу команды "Вильярреал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963842-vilyarreal-bavariya-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/