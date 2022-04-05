"Арсенал" разгромно проиграл "Кристал Пэласу" в матче АПЛ

Футболист "Арсенала" Букайо Сака. Фото: Julian Finney/Getty Images

Лондонский "Арсенал" сенсационно проиграл "Кристал Пэласу" в матче 31 тура чемпионата Англии, сообщает NUR.KZ.

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Матч завершился со счетом 3:0. Первый гол хозяев забил француз Жан-Филипп Матета с передачи датчанина Йоакима Андерсена. Второй мяч лондонцев забил африканец Джордан Айю, а на 74 минуте матча лидер "орлов" Уилфрид Заа реализовал пенальти и установил окончательный счет на табло.

"С самого начала мы не участвовали в борьбе. Когда вы приезжаете сюда, вы должны сражаться. Вы должны выигрывать дуэли, выигрывать второй мяч и быть агрессивными, а мы ничего из этого не сделали. Пришло время принять критику, поднять руку и извиниться, потому что это выступление было недостаточно хорошим для этого клуба, а затем отреагировать. Когда всё идет хорошо, все хотят быть рядом и поддерживать", — прокомментировал поражение главный тренер "Арсенала" Микель Артета.

После этой победы "Кристал Пэлас" поднялся на девятое место в чемпионате, а "Арсенал" упустил возможность вернуться в четверку сильнейших. После 31 тура подопечные Микеля Артеты с 54 очками занимают пятое место в АПЛ. Свой следующий матч "канониры" проведут против "Брайтона" 9 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963579-arsenal-razgromno-proigral-kristal-pelasu-v-matche-apl/