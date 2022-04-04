У главного тренера сборной Нидерландов по футболу диагностирован рак

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал. Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи Ван Гал заявил, что борется с раком простаты на протяжении последних лет, сообщает Sportbible.

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"В каждом периоде пребывания на посту главного тренера национальной команды мне приходилось уходить ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но это не так", – заявил тренер.

Также специалист заявил, что у него была агрессивная форма рака, и поблагодарил персонал больницы, в которой лечился.

Несмотря на болезнь, Ван Галу удалось вывести команду на предстоящий чемпионат мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь 2022 года. На групповом этапе Нидерландам предстоит сыграть со сборными Катара, Сенегала и Эквадора.

Луи Ван Гал трижды возглавлял национальную команду страны. В 2014 году на чемпионате мира в Бразилии тренер вместе со своей сборной завоевал бронзовые медали турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1963383-u-glavnogo-trenera-sbornoy-niderlandov-po-futbolu-diagnostirovan-rak/