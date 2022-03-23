Сборная Казахстана по футболу прилетела в Молдову

Сборная Казахстана по футболу. Фото: vk.com/kff_team

Сборная Казахстана по футболу прилетела в Кишинев на первый стыковой матч Лиги Наций УЕФА против Молдовы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

23 марта в 16:30 по местному времени состоится пресс-конференция c участием главного тренера сборной Казахстана Андрея Карповича, а также одного из игроков национальной команды.

Также на 17:00 намечена предматчевая тренировка сборной Казахстана на стадионе "Зимбру".

Игра против Молдовы состоится 24 марта в 23:00 по времени Нур-Султана.

Список игроков сборной Казахстана на гостевой матч против Молдовы:

Вратари: Стас Покатилов ("Актобе"), Игорь Шацкий ("Шахтер"), Мухаммеджан Сейсен ("Тараз");

Защитники: Абзал Бейсебеков ("Астана"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Нурлан Даиров ("Тараз"), Тимур Досмагамбетов ("Шахтер"), Александр Марочкин, Сергей Малый, Багдат Каиров (все — "Тобол"), Темирлан Ерланов, Арман Кенесов (оба — "Актобе"), Гафуржан Суюмбаев ("Аксу");

Полузащитники: Исламбек Куат ("Астана"), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Владислав Васильев (оба — "Тобол"), Айбол Абикен ("Аксу"), Думан Нарзилдаев ("Каспий"), Рамазан Оразов ("Актобе"), Георгий Жуков ("Висла", Польша), Абылайхан Назымханов ("Шахтер");

Нападающие: Алексей Щеткин ("Ротор", Россия), Абат Аймбетов ("Астана"), Роман Муртазаев ("Шахтер"), Айбар Жаксылыков ("Тобол").

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961815-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-priletela-v-moldovu/