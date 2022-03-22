Драку во время турнира по мини-футболу в Темиртау прокомментировали в полиции

Кадр из видео: instagram.com/futsalkazakhstan/

В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области рассказали подробности драки между игроками по мини-футболу в Темиртау, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что факт массовой драки зарегистрирован в полиции города Темиртау.

"Перед проведением массового спортивного мероприятия организаторы должны уведомить органы полиции для обеспечения безопасности. Но в данном случае организаторы не уведомляли отдел полиции Темиртау.

Более того, даже после драки в полицию не сообщили о происшествии. Факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают участников инцидента. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Темиртау во время турнира по мини-футболу в честь Наурыза произошла массовая драка между игроками двух команд и болельщиками. Видео инцидента было опубликовано в одном из Telegram-каналов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961768-draku-vo-vremya-turnira-po-mini-futbolu-v-temirtau-prokommentirovali-v-politsii/