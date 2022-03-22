Турнир по футзалу в честь Наурыза завершился массовой дракой в Темиртау (видео)

Кадр из видео: instagram.com/futsalkazakhstan/

В Темиртау во время турнира по футзалу подрались игроки двух команд, передает NUR.KZ.

Как пишет Telegram-канал "Футзал Казахстана", инцидент произошел на турнире "Наурыз Мейрамы-2022", приуроченном к празднику Наурыз.

В массовой драке поучаствовали игроки клубов "Ак Жол" и "Имсталькон", а также болельщики обеих команд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961757-turnir-po-futzalu-v-chest-nauryza-zavershilsya-massovoy-drakoy-video/