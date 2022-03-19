Сборная Казахстана по футболу провела тренировку в Нур-Султане (фото)

Футболисты сборной Казахстана. Фото: kff.kz

В Нур-Султане состоялась первая тренировка сборной Казахстана под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Карповича в рамках подготовки к стыковым матчам Лиги наций УЕФА против Молдовы, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт КФФ.

Перед ее началом к футболистам и тренерскому штабу обратился Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, пожелав команде удачи в предстоящих играх.

Отметим, что в расположении команды находятся только футболисты, играющие в казахстанских клубах. Выступающие в зарубежных чемпионатах игроки сборной Казахстана к команде присоединятся позже.

Первый матч против Молдовы состоится 24 марта в Кишиневе, а ответная игра – 29 марта в столице Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961595-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-provela-trenirovku-v-nur-sultane-foto/