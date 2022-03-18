Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Кубок Лиги Чемпионов УЕФА. Фото: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

По итогам жеребьевки действующий обладатель ЛЧ "Челси" сыграет с мадридским "Реалом". Соперником "Манчестер Сити" станет "Атлетико".

"Вильярреал" померится силами с "Баварией", а "Бенфика" сразится с "Ливерпулем".

Победитель пары "Челси" - "Реал" в полуфинале встретится с победителем противостояния "Манчестер Сити" - "Атлетико". Победитель пары "Вильярреал" - "Бавария" с сильнейшим из пары "Ливерпуль" - "Бенфика".

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля, ответные - 12 и 13 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961537-sostoyalas-zherebevka-14-finala-ligi-chempionov-uefa/