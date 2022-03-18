"Айнтрахт Франкфурт" и "Реал Бетис": результаты матча Лиги Европы

Лига Европы. Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Команды "Айнтрахт Франкфурт" и "Реал Бетис" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 1 - 1, команды сыграли вничью.

Подопечные Пеллегрини открыли счет на 90 минуте игры. Гол забил Борха Иглесиас.

Далее матч проходил под диктовку команды "Айнтрахт Франкфурт", и на 120 минуте Хинтереггер забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Финальный счет матча - 1 - 1, команды сыграли вничью.

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch 300% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961366-ayntraht-frankfurt-i-real-betis-rezultaty-matcha-ligi-evropy/