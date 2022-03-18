"Гент" - "ПАОК": результаты матча Лиги конференций

Лига Конференций. Фото: uefa.com

Команды "Гент" и "ПАОК" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 1 - 2 в пользу команды "ПАОК".

Подопечные Луческу открыли счет на 20 минуте игры. Гол забил Креспо.

Далее матч проходил под диктовку команды "Гент", и на 40 минуте Лоран Депуатр забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Луческу. На 77 минуте поединка игрок Дуглас Соарес успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1 - 2 в пользу команды "ПАОК".

Финальный счет матча - 1 - 2 в пользу команды "ПАОК".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961363-gent-paok-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/