"Рома" - "Витесс": результаты матча Лиги конференций

Лига Конференций. Фото: uefa.com

Команды "Рома" и "Витесс" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 1 - 1, команды сыграли вничью.

Подопечные Леча открыли счет на 62 минуте игры. Гол забил Максимилиан Виттек.

Далее матч проходил под диктовку команды "Рома", и на 90 минуте Тэмми Абрахам забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Финальный счет матча - 1 - 1, команды сыграли вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961361-roma-vitess-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/