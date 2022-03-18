"Црвена звезда" - "Рейнджерс": результаты матча Лиги Европы

Лига Европы. Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Команды "Црвена звезда" и "Рейнджерс" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 2 - 1 в пользу команды "Црвена звезда".

Подопечные Станковича открыли счет на 10 минуте игры. Гол забил Марко Иванич.

Далее матч проходил под диктовку команды "Рейнджерс", и на 56 минуте R. Kent забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Станковича. На 90 минуте поединка Набуан успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2 - 1 в пользу команды "Црвена звезда".

Финальный счет матча - 2 - 1 в пользу команды "Црвена звезда".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961360-tsrvena-zvezda-reyndzhers-rezultaty-matcha-ligi-evropy/