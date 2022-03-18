"Ренн" - "Лестер Сити": результаты матча Лиги конференций

Лига Конференций. Фото: uefa.com

Команды "Ренн" и "Лестер Сити" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 2 - 1 в пользу команды "Ренн".

Подопечные Женезио открыли счет на 8 минуте игры. Гол забил Бенжамен Бурижо.

Далее матч проходил под диктовку команды "Лестер Сити", и на 51 минуте Весле Фофана забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Женезио. На 76 минуте поединка игрок Флавьен Тэ успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2 - 1 в пользу команды "Ренн".

Финальный счет матча - 2 - 1 в пользу команды "Ренн".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961358-renn-lester-siti-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/