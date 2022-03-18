"Копенгаген" - "ПСВ": результаты матча Лиги конференций

Лига Конференций. Фото: uefa.com

Команды "Копенгаген" и "ПСВ" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 0 - 4 в пользу команды "ПСВ".

Подопечные Шмидта открыли счет на 10 минуте игры. Гол забил Эран Захави.

Далее матч проходил под диктовку команды "ПСВ", и на 38 минуте Марио Гетце забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Шмидта. На 79 минуте поединка Захави успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 0 - 3 в пользу команды "ПСВ".

После этого N. Madueke из гостевой команды попал по воротам соперника.

Финальный счет матча - 0 - 4 в пользу команды "ПСВ".

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch 300% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961354-kopengagen-psv-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/