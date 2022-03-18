"Копенгаген" - "ПСВ": результаты матча Лиги конференций

Команды "Копенгаген" и "ПСВ" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.
Матч закончился со счетом 0 - 4 в пользу команды "ПСВ".
Подопечные Шмидта открыли счет на 10 минуте игры. Гол забил Эран Захави.
Далее матч проходил под диктовку команды "ПСВ", и на 38 минуте Марио Гетце забил второй гол, увеличив разрыв в счете.
Третий гол был забит командой Шмидта. На 79 минуте поединка Захави успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 0 - 3 в пользу команды "ПСВ".
После этого N. Madueke из гостевой команды попал по воротам соперника.
Финальный счет матча - 0 - 4 в пользу команды "ПСВ".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961354-kopengagen-psv-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/