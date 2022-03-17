"Ювентус" - "Вильярреал": результаты матча Лиги Чемпионов

"Ювентус" - "Вильярреал". Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Команды "Ювентус" и "Вильярреал" встретились в футбольном поединке 16 марта 2022.

Матч закончился со счетом 0 - 3 в пользу команды "Вильярреал".

Подопечные Эмери открыли счет на 78 минуте игры. Гол забил Жерар Морено.

Далее матч проходил под диктовку команды "Вильярреал", и на 85 минуте Пау Торрес забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Эмери. На 90 минуте поединка Арно Груневельд успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 0 - 3 в пользу команды "Вильярреал".

Финальный счет матча - 0 - 3 в пользу команды "Вильярреал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961155-yuventus-vilyarreal-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/