"Лилль" – "Челси": результаты матча Лиги Чемпионов

"Лилль" – "Челси". Фото: Geert van Erven/BSR Agency/Getty Images

Команды "Лилль" и "Челси" встретились в футбольном поединке 16 марта 2022.

Матч закончился со счетом 1 - 2 в пользу команды "Челси".

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Далее матч проходил под диктовку команды "Челси", и на 45 минуте Кристиан Пулишич забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Тухеля. На 71 минуте поединка Сесар Аспиликуэта успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1 - 2 в пользу команды "Челси".

Финальный счет матча - 1 - 2 в пользу команды "Челси".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961154-lill-chelsi-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/