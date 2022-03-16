"Манчестер Юнайтед" – "Атлетико Мадрид": результаты матча Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" – "Атлетико Мадрид". Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Команды "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико Мадрид" встретились в футбольном поединке 15 марта 2022.

Матч закончился со счетом 0 - 1 в пользу команды "Атлетико Мадрид".

Подопечные Симеоне открыли счет на 41 минуте игры. Гол забил Ренан Лоди.

Финальный счет матча - 0 - 1 в пользу команды "Атлетико Мадрид".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1960902-manchester-yunayted-atletiko-madrid-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/