"Реал Мадрид" - "ПСЖ": результаты матча Лиги Чемпионов

"Реал Мадрид" - "ПСЖ". Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Команды "Реал Мадрид" и "ПСЖ" встретились в футбольном поединке 9 марта 2022.

Матч закончился со счетом 3 - 1 в пользу команды "Реал Мадрид" .

Подопечные Почеттино открыли счет на 39 минуте игры. Гол забил Килиан Мбаппе.

Далее матч проходил под диктовку команды "Реал Мадрид", и на 61 минуте Карим Бензема забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Анчелотти. На 76 минуте поединка игрок Карим Бензема успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 2 - 1 в пользу команды "Реал Мадрид".

После этого Бензема попал по воротам соперника.

Финальный счет матча - 3 - 1 в пользу команды "Реал Мадрид".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1959955-real-madrid-pszh-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/