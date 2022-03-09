"Бавария" - "Зальцбург": результаты матча Лиги Чемпионов

"Бавария" - "Зальцбург". Фото: Alex Grimm/Getty Images

Команды "Бавария" и "Зальцбург" встретились в футбольном поединке 8 марта 2022.

Матч закончился со счетом 7 - 1 в пользу команды "Бавария".

Подопечные Юлиана Нагельсманна открыли счет на 12 минуте игры. Гол забил Роберт Левандовский.

Далее матч проходил под диктовку команды "Бавария", и на 21 минуте Левандовский забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

И третий гол был забит командой Нагельсманна. На 23 минуте поединка Левандовский успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 3 - 0 в пользу команды "Бавария".

После этого Серж Гнабри попал по воротам соперника еще раз.

На 54 минуте игры Томас Мюллер изменил счет на 5 - 0 в пользу подопечных Нагельсманна.

"Зальцбург" смог отыграть только одно очко. Забил Мауритс Кьергор.

Финальный счет матча - 7 - 1 в пользу команды "Бавария".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1959763-bavariya-zaltsburg-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/