44-летний вратарь Буффон продлил контракт с "Пармой"

Джанлуиджи Буффон. Фото: instagram.com/parmacalcio1913/

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон продлил соглашение с "Пармой" до конца 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.

Напомним, что Буффон перешел в "Парму" прошлым летом.

В текущем сезоне 44-летний вратарь сыграл 23 матча в Серии B. На счету опытного голкипера восемь "сухих" встреч.

После 26 туров "Парма" с 32 очками занимает 13 место в турнирной таблице.

Ранее Джанлуиджи выступал за "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и сборную Италии.

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Новые игроки получают от Parimatch + 100% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1958492-44-letniy-vratar-buffon-prodlil-kontrakt-s-parmoy/