Адилет Барменкулов стал новым президентом Казахстанской федерации футбола

Адилет Барменкулов. Фото: kff.kz

Председатель совета директоров футбольного клуба "Шахтер" Адилет Барменкулов возглавил Казахстанскую федерацию футбола, передает пресс-служба КФФ.

В Нур-Султане прошла очередная выборная ХХI конференция Казахстанской федерации футбола. По итогам голосования Адилет Барменкулов (14 голосов) был избран новым президентом КФФ.

Отметим, что на эту должность помимо Барменкулова претендовали Берик Каниев (11 голосов), Давид Лория (1 голос), Кайрат Оразбеков и Ерлан Жарылкасынов (оба не получили ни одного голоса).

Напомним, что с 2018 года пост президента КФФ занимал Адильбек Джаксыбеков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1958429-adilet-barmenkulov-stal-novym-prezidentom-kazahstanskoy-federatsii-futbola/