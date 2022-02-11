Джаксыбеков снял свою кандидатуру с выборов президента КФФ

Адильбек Джаксыбеков. Фото: kff.kz

Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил об отказе баллотироваться на новый срок. Обращение Джаксыбекова опубликовал официальный сайт Казахстанской федерации футбола.

"Несмотря на то, что большинство членов КФФ выразило мне поддержку и выдвинуло мою кандидатуру, я принял решение не баллотироваться на новый срок. Считаю, что настало время уступить пост президента федерации.

Посмотрите, сколько достойных кандидатов претендует на пост президента КФФ, и какой интерес казахстанской общественности прикован к предстоящим выборам. Это говорит о высоком авторитете федерации, о большом интересе к футболу, о большом желании работать во благо его развития и это – тоже плод работы федерации последних лет.

Всех кандидатов я хорошо знаю, мы вместе работали многие годы. Уверен, что члены федерации выберут достойного президента, и я желаю всем претендентам удачи в предстоящих выборах.

Хочу выразить благодарность всем своим коллегам, функционерам, футболистам, тренерам, нашим партнерам из ФИФА и УЕФА, с кем мы работали бок о бок все эти годы. Хочу поблагодарить болельщиков за их любовь к этой замечательной игре", - написал Джаксыбеков.

В заключение он добавил, что останется преданным болельщиком этой игры. Глава КФФ выразил уверенность, что казахстанский футбол продолжит свое развитие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1955675-dzhaksybekov-snyal-svoyu-kandidaturu-s-vyborov-prezidenta-kff/