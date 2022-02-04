"Реал Мадрид" неожиданно вылетел из Кубка Испании

Атлетик Бильбао. Фото: twitter.com/AthleticClub

Мадридский "Реал" завершил выступление в Кубке Испании по футболу, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале турнира подопечные Карло Анчелотти уступили "Атлетику" из Бильбао. Матч завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте встречи забил Алехандро Беренгер.

Отметим, что ранее "Атлетик" выбил из розыгрыша Кубка Испании "Барселону".

Помимо "басков" в полуфинал национального кубка пробились "Бетис", "Валенсия" и "Райо Вальекано".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1954578-real-madrid-neozhidanno-vyletel-iz-kubka-ispanii/