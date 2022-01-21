"Барселона" вылетела из Кубка Испании (видео)

Атлетик - Барселона. Фото: twitter.com/FCBarcelona

"Барселона" уступила "Атлетику" из Бильбао в 1/8 финала Кубка Испании по футболу, передает NUR.KZ.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Причем "Барса" отыгралась буквально на последних минутах встречи благодаря голу Педри.

Но в овертайме клуб из Бильбао все же оказался сильнее - Муниаин на 105-й минуте забил решающий гол с пенальти.

Таким образом, "Атлетик" выбил "Барселону" из розыгрыша Кубка Испании.

Кубок Испании по футболу, 1/8 финала

"Атлетик" - "Барселона" - 3:2

Голы: Муниаин 2, 105, Маритнес 86 - Ф. Торрес 20, Педри 90+3

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952362-barselona-vyletela-iz-kubka-ispanii-video/