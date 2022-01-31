Футболиста "Манчестер Юнайтед" арестовали по обвинению в изнасиловании

Мейсон Гринвуд. Фото: instagram.com/masongreenwood/

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мейсон Гринвуд задержан по делу об изнасиловании и нанесении телесных повреждений, передает BBC.

Ранее подруга футболиста Хэрриет Робсон опубликовала снимки и видео, на которых видны следы от побоев. Она заявила, что их ей нанес Гринвуд.

Также она выложила в Сеть запись разговора с Мейсоном, на которой слышно, как тот грубо к ней пристает.

Руководство МЮ уже отстранило футболиста от тренировок и игр на неопределенный срок. Сам Гринвуд находится под стражей для выяснения деталей произошедшего.

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Англии 20-летний нападающий провел 19 встреч, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953918-futbolista-manchester-yunayted-arestovali-po-obvineniyu-v-iznasilovanii/