Потерявший сознание на матче Евро-2020 Кристиан Эриксен нашел себе новый клуб

Кристиан Эриксен. Фото: HANNAH MCKAY/POOL/AFP via Getty Images

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен перешел в английский "Брентфорд", передает NUR.KZ.

Как сообщает пресс-служба "пчел", контракт с 29-летним футболистом рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что во время матча на Евро-2020 у Эриксена случился сердечный приступ. После этого инцидента хавбеку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещено играть в Италии. По этой причине он расторг контракт с "Интером".

Стоит отметить, что Эриксен уже выступал в Англии. В период с 2013 по 2020 годы он защищал цвета "Тоттенхэма".

Смотрите трансляции по футболу и делайте прогнозы у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Новые игроки получают от Parimatch 300% к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953867-poteryavshiy-soznanie-na-matche-evro-2020-kristian-eriksen-nashel-sebe-novyy-klub/