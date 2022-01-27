Футбольный клуб "Тобол" подписал трех новичков

Жарко Томашевич и Дмитрий Непогодов. Фото: instagram.com/fctobol/

Футбольный клуб "Тобол" объявил о подписании контракта с тремя игроками, передает NUR.KZ.

Так, состав действующих чемпионов Казахстана пополнили бывшие игроки "Астаны" - защитник Жарко Томашевич и вратарь Дмитрий Непогодов, а также экс-форвард "Жетысу" Айбар Жаксылыков.

31-летний защитник сборной Черногории Жарко Томашевич последние два с половиной года провел в "Астане". За столичный клуб сыграл 46 матчей, в которых забил 4 гола. Контракт Жарко с "Тоболом" рассчитан до конца сезона.

33-летний вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов в сезоне 2018/19 выступал за "Тобол". Позже защищал цвета "Ордабасы" и "Астаны". Соглашение с Дмитрием заключен до конца текущего года.

24-летний нападающий сборной Казахстана Айбар Жаксылыков является воспитанником "Жетысу". В прошлом сезоне за талдыкорганский клуб он провел 18 матчей, в которых забил 4 гола.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1953333-futbolnyy-klub-tobol-podpisal-treh-novichkov/