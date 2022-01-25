Евро-2022: появился обзор матча Казахстан - Финляндия

Игита. Фото: twitter.com/UEFAFutsal

Сборная Казахстана одержала первую победу на чемпионате Европы по футзалу в Нидерландах, передает NUR.KZ.

Во втором туре группового этапа подопечные Кака одолели команду Финляндии со счетом 6:2.

У Казахстана дубль оформили Биржан Оразов и Арнольд Кнауб, также по голу на свой счет записали Игита и Азат Валиуллин.

В составе Финляндии отличились Мийко Хосио и Яни Корпела.

Благодаря этой победе сборная Казахстана возглавила группу В (4 очка). На втором месте идут команды Словении и Италии (по 2 очка). Финляндия замыкает квартет (1 очко).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952763-evro-2022-poyavilsya-obzor-matcha-kazahstan-finlyandiya/