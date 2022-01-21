"Ливерпуль" победил "Арсенал" и вышел в финал Кубка английской лиги (видео)

Ливерпуль. Фото: twitter.com/LFC

"Ливерпуль" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги одолел в гостях "Арсенал", передает NUR.KZ.

Напомним, что в первой игра между командами была зафиксирована нулевая ничья.

В ответном матче подопечные Юргена Клоппа одержали победу со счетом 2:0. Героем встречи стал Диогу Жота, оформивший дубль.

Таким образом, "Ливерпуль" в финале Кубка английской лиги встретится с "Челси". Матч пройдет в 27 февраля на стадионе "Уэмбли".

Кубок английской лиги, полуфинал

"Арсенал" - "Ливерпуль" - 0:2 (0:1)

Голы: Диогу Жота 19, 80

Удаление: Парти 90

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952370-liverpul-pobedil-arsenal-i-vyshel-v-final-kubka-angliyskoy-ligi-video/