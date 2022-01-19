Камо Оганесян перешел из "Кайрата" в "Астану"

Камо Оганесян. Фото: fckairat.com

Бывший защитник "Кайрата" Камо Оганесян продолжит карьеру в "Астане", передает пресс-служба столичного клуба.

29-летний защитник сборной Армении подписал контракт с шестикратным чемпионом Казахстана.

Ранее Камо выступал за алматинский "Кайрат", где в 2020 году стал чемпионом Казахстана.

Также Оганесян играл за такие команды, как "Жетысу" (Казахстан), "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь) и "Пюник" (Армения).

Отметим, что ранее "Астана" объявила о подписании трех легионеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1952002-kamo-oganesyan-pereshel-iz-kayrata-v-astanu/