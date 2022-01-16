ФК "Астана" пополнилась тремя легионерами

Артем Рахманов. Фото: instagram.com/fca.astana/

Футбольный клуб "Астана" подписал трех новых игроков, передает пресс-служба столичной команды.

Так, состав шестикратных чемпионов страны пополнили вратарь из Сербии Марко Милошевич и защитники белорус Артем Рахманов и бразилец Брайан Сильва.

30-летний голкипер Марко Милошевич заключил контракт с "Астаной" на два года. Ранее он выступал за "Каспий".

Контракт 31-летнего защитника Артема Рахманова также рассчитан на два сезона. Ранее белорус играл у себя на родине за команду "Рух".

29-летний Брайан Сильва будет выступать за "Астану" до конца 2022 года. Прошлый сезон бразильский защитник провел в "Атырау".

Напомним, что сейчас столичный клуб проводит сборы в Турции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951387-fk-astana-popolnilas-tremya-legionerami/