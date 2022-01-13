Владимир Газзаев возглавит футбольный клуб "Туран"

Владимир Газзаев. Фото: fctobol.kz

Российский специалист Владимир Газзаев в ближайшее время станет главным тренером "Турана", передает NUR.KZ со ссылкой на Чемпионат.

Напомним, что Владимир Газзаев ранее работал в Казахстане. В сезоне 2014/15 он тренировал "Актобе", а в 2019 году был наставником "Тобола".

Также он трудился в российских клубах "Алания" и "Урожай".

В 2021 году Газзаева объявили главным тренером итальянской "Сиены", но он покинул должность, так и не приступив к работе.

Отметим, что в прошлом сезоне "Туран" занял 12 место в чемпионате Казахстана. Команда из Туркестанской области в 26 турах набрала 26 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951024-vladimir-gazzaev-vozglavit-futbolnyy-klub-turan/