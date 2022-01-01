Определился новый главный тренер футбольного клуба "Каспий"

Николай Костов. Фото: instagram.com/caspiy_fc/

ФК "Каспий" возглавил болгарский тренер Николай Костов, передает пресс-служба клуба.

Отметим, что 58-летний специалист на этой должности сменил серба Срджана Благоевича, который перебрался в "Астану".

Николай Костов ранее тренировал такие команды, как "Добруджа" (Болгария), "Анортосис" (Кипр), "Металлург" (Украина), "Левски" (Болгария), "Тосно" (Россия), "Ботев" (Болгария), "Шахтер" (Казахстан) и другие.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Казахстана "Каспий" занял восьмое место, набрав в 26-ти турах 32 очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949568-opredelilsya-novyy-glavnyy-trener-futbolnogo-kluba-kaspiy/