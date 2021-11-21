Футбольная "Астана" представила нового главного тренера

Срджан Благоевич. Фото: kazfootball.kz

Сербский специалист Срджан Благоевич подписал контракт с футбольным клубом "Астана", сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт клуба.

"На родине Благоевич возглавлял различные клубы и имеет богатый тренерский опыт. Последним местом работы тренера является актауский «Каспий», вместе с которым он проработал в течение двух сезонов и сумел выстроить команду крепкого уровня.

Контракт с тренером рассчитанном сроком на два года. Коллектив футбольного клуба "Астана" рад приветствовать специалиста в столичной команде и желает больших успехов на новом месте", - гласит текст сообщения на сайте "Астаны".

С "Каспием" в минувшем сезоне Благоевич занял восьмое место. Команда в 26 играх одержала 8 побед, 8 раза сыграла вничью и 10 раз проиграла. Разница мячей по итогам чемпионата - 35:35.

Напомним, предыдущий наставник "Астаны" Андрей Тихонов был отправлен в отставку после поражения команды в предпоследнем туре от "Кайрата". Тот проигрыш стал решающим в борьбе за золотые медали, которые в итоге выиграл "Тобол".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943206-futbolnaya-astana-predstavila-novogo-glavnogo-trenera/