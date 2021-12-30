"Манчестер Сити" выиграл и оторвался от преследователей на 8 очков (видео)

Фил Фоден (Манчестер Сити). Фото: Craig Mercer/MB Media/Getty Images

В 20-м туре АПЛ "Манчестер Сити" с минимальным счетом 0:1 обыграл в гостях "Брентфорт". Эта победа стала 10-й подряд в АПЛ для команды Пепа Гвардиолы, сообщает NUR.KZ.

"Брентфорт" имел шанс первым открыть счет. В течение одной атаки футболисты дважды наносили острые удары, однако Эдерсон спасал гостей. А вот вратарь хозяев не был столь надежен и пропустил гол после удара Фила Фодена в первом тайме.

Ближайший преследователь "Сити" - "Челси" - неожиданно потерял очки. Команда с 28-й минуты вела 1:0, но на 90+1 минуте о себе напомнил некогда перспективный нападающий Дэнни Уэлбек, который сравнял счет (1:1).

По итогам 20 туров "Сити" набрал 50 очков, "Челси" - 42. Третьим идет "Ливерпуль", у которого 41 балл, но игра в запасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949237-manchester-siti-vyigral-i-otorvalsya-ot-presledovateley-na-8-ochkov-video/