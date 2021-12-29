"Лестер" после разгрома от "МанСити" обыграл "Ливерпуль" (видео)

Лестер - Ливерпуль (Кирнан Дьюсбери-Холл против Мо Салаха). Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

В 19-м туре АПЛ "Ливерпуль" в гостях потерпел поражение от "Лестера" со счетом 1:0, сообщает NUR.KZ.

"Лестер" вышел на поле с твердым желанием реабилитироваться за поражение в предыдущем туре от "Манчестер Сити" со счетом 6:3. После того матча стал популярен мем с главным тренером Бренданом Роджерсом.

Игра с другим лидером снова началась неудачно для "Лестера" - команда на 16-й минуте получила пенальти в свои ворота. Однако "лис" спас Каспер Шмейхель, отбивший удар Мо Салаха. А добивание египтянина на себя приняла перекладина.

Отстояв на ноль первый тайм, "Лестер" во втором совершил удачную вылазку, и Лукман забил "Ливерпулю". Попытки подопечных Клоппа сравнять счет разбивались о поймавшего кураж Шмейхеля. Итог 1:0 в пользу "Ластера".

После поражения основного конкурента "Сити" укрепил свой отрыв до 6 очков.

МанСити - 47 очков

Ливерпуль - 41

Челси - 41

Арсенал - 35

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1949050-lester-posle-razgroma-ot-mansiti-obygral-liverpul/